Esmakordselt toimunud Veetka Ultra võitis Hannes Normak

Veetka ultramaratoni eesmärgiks on kasvada üheks Balti riikide tuntuimaks maastikujooksuks. Peakorraldaja Jonatan Karjuse sõnul oli juba esimesel aastal võrdlemisi väikse reklaami abil jooksmas üle 120 inimese. Järgnevatel aastatel plaanitakse järk-järgult üha suuremaks kasvada, et edendada sellega nii kohalikku sporditurismi kui ka luua üks Euroopa unikaalseimate vaadetega ultramaraton.

«Inimeste tagasiside näitas, et teeme õiget asja. Heal tasemel ultramaratone, mida korraldatakse niivõrd maagilises piirkonnas nagu seda on Karula rahvuspark, on võrdlemisi vähe. Mul on hea meel, et suutsime kogu meeskonnaga võistlusel osalenud inimestele positiivse emotsiooni pakkuda,» avaldas Karjus.