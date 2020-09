Covid-19 teste hakati andma eelmise nädala teises pooles ning eile õhtuks oli diagnoositud viis positiivset proovi. Kohaliku meedia andmetel võib see arv aga lähipäevil kerkida umbes 15 peale, sest nakatunud olid lähikontaktis teistega.

Neljapäevast alates on tehtud üle 900 testi. Seni on positiivse tulemuse andnud vaid meestennisistid. Turniiril nad mõistagi osaleda ei tohi. Kuigi ametlikud kanalid nakatunute nimesid välja ei too, saab otsad vastavalt matšide muutustele kokku viia.