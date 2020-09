Eduka ralliga tõestas ta endale veelkord, et on jätkuvalt kiire mees. «Mul oli väga lõbus. Mitte ainult sellepärast, et suutsin teistele oma kiirust näidata, vaid ka sellepärast, et suutsin seda endale tõestada,» rääkis Loeb Türgi ralli pressikonverentsil.