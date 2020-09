Seefeldi dopinguskandaali koputaja taganes oma süüdistustest

Sotši olümpial ise EPO ja veredopingu kasutamisega vahele jäänud Dürr oli see, kelle tunnistuste põhjal alustati Austrias uurimist, mis viis lõpuks muu hulgas suure politseioperatsioonini, mille käigus peeti kinni ka Eesti suusatajad.

Tema oli esimene, kes mullu kohtupinki istus, kui ta Innsbrucki kohtus ennast dopingureeglite rikkumises ja spordipettuses süüdi tunnistas. «Tippsport ilma dopinguta pole võimalik. Olen õnnelik, et saan lõpuks teemale joone alla tõmmata. See asi on mind pikalt jälitanud,» sõnas austerlane toona kohtuprotsessi eel.