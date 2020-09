Tommi Mäkinen lahkub Toyota WRC-tiimi juhi kohalt

«Toyota WRC-projekti eesmärk oli efektiivne rallimaailma naasmine läbi paindliku korralduse, mida suudab vaid väike ettevõte. Mul on hea meel tõdeda, et see eesmärk on nüüd täidetud ning aeg on liikuda edasi uute väljakutsete juurde Toyotas,» sõnas neli aastat tiimi juhtinud Mäkinen pressiteates.

«Tahan tänada Toyota juhti Akio Toyodat, et ta mind usaldas. Ootan väga koostöö jätkumist, et saaksime üheskoos Toyota mootorispordi tulevikku kujundada. See, et Toyota võttis WRC-tiimi juhtimise üle, oli planeeritud. Minu jaoks on väga tähtis, et kõik tegevused jätkuvad ka edaspidi Jyväskyläs ja Tallinnas, lihtsalt TGR Euroopa kontori juhtimisel,» jätkas ta.