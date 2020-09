Endine korvpallikoondislane meenutas trenni, kus sokk oli tumepunane ja kossukets pooleldi verd täis

«Kalevis hakkasin treenima kaks korda päevas meestega, kes olid sellega harjunud. Astos oli ka vahepeal kaks trenni päevas, aga kui sa teed seda poistega, siis see on hoopis midagi muud,» alustas Pärn.

«Alguses oli ikka nii, et kui oli vaja massaaži minna, siis massöör ei saanud näppugi pihta panna, kui ma juba võpatasin. Keha oli lihtsalt nii suures šokis. Või näiteks see, kui ma Kalevis sain esimest korda hüppeliigese vigastuse. Jalad olid muidugi teipimata, kuna mul polnud varem sellist asja olnud.

Läksin siis õhtusesse trenni – vigastada olin saanud hommikuses trennis – ja ütlesin Salumetsale, et ma ei saa kaasa teha, kuna vigastasin hüppeliigest. Selle peale vastas Salumets: «Mis mõttes ei saa, pane kaitse peale ja tee.»

Ma ei julgenud midagi vastu öelda ning trenn lõppes sellega, et kaitse oli jala nii ära hõõrunud, et sokk oli tumepunane ja kossukets pooleldi verd täis. Aga krigistasid ja tegid. Polnud midagi, et ei saa teha, sai küll,» pajatas Pärn.