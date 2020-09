Väidetavalt «vaid kontakti jaganud» Mati Alaver arutles dopinguarstiga pikalt ja laialt pettuse detaile

Ühes kirjas arutles Alaver: «Sul on kindlasti õigus – me vajame rohkem suure intensiivsusega mahtusid ning võime ka võistluseid jõulisemaks teha. Sinu plaan järgmiseks hooajaks on kindlasti hea, aga paar küsimust: 1. Miks me võtame nii vähe IGF 1? Werner Franke kirjutab, et see aine on tippsportlaste seas KÕIGE POPULAARSEM droog! Võib-olla saab IGF 1-ga (insuliinisarnane kasvufaktor) juba septembrist alustada? 2. Minu jaoks jääb ikkagi ikka veel suureks mõistatuseks – miks oli tulemuse parandamine see kord nii väike??? 3. Kas sa mõtled ka sellele momendile – võib-olla leiame mõistliku selgituse selle mitteoptimaalse seisundi jaoks. 4. Me otsime parandamist hapnikutranspordi ja võtmise sektoris. Kuidas on olukord tüvirakkude või geenitehnoloogiaga. Ma mõtlen – verevähk, aneemia ja nii edasi.»