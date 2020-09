Prokurör Pern: Mati Alaver oli «Kindral», Andrus Veerpalu aitas kuriteole kaasa

Rahvusvahelises meedias on kirjutatud, et Alaveri hüüdnimi selles võrgustikus võis olla Kindral. «Jah,» kinnitas Pern «Pealtnägijale», vahendab ERRi spordiportaal. «Ma saan seda kinnitada.»

Ta lisas: «Mina saan öelda seda, et Mati Alaverile meie esitasime süüdistuse mitte ainult Eesti sportlaste dopingu tarvitamisele kallutamises, vaid ka ühele Kasahstani sportlasele – Aleksei Poltaraninile. Juba see näitab, et tal see kontaktide ring oli laiem.»

Kuidas on lood Andrus Veerpaluga, kes väidetavalt lasi Seefeldi MMil enda toas läbi viia vereülekandeid? «Kui Eestis oleks olemas kuritegu, mille nimi on dopingu tarvitamine, siis see tegu, mida Andrus Veerpalule mulle teadaolevalt ja avalike allikate kohaselt ette heidetakse, oleks siis sellisele kuriteole kaasa aitamine,» selgitas Pern, kinnitades, et Veerpalu vastu on olemas selged tõendid.