Kõrge kuulus Team Haanja ridadesse, kus teda juhendas alguses just Alaver. «Mati oli kõigi silmas autoriteet, kõik austasid ja kuulasid teda,» rääkis 23-aastane sportlane uurijatele eelmise aasta 29. mail.

Tõsi, kui Kõrge kuulis, et mullusel põhja-suusaalade MMil Seefeldis sattusid dopinguskandaali Andreas Veerpalu, Karel Tammjärv ja Aleksei Poltoranin, arvas ta kohe, et teemasse on mässitud ka Alaver.