Eriskummaline hooaeg võib lõppeda tuumafüüsikaga

Sportlikus vaates on kaalul väga palju. Senise viie etapi kokkuvõttes juhib sarja Peeter Tarvis (KoMo/Veloplus), ent tema tiimikaaslasel Gert Jõeäärel on endiselt võimalik kuueetapilise sarja kaalukaim trofee enda auhinnakappi tirida. Muide, neljandat aastat järjest.

Kuna kuuest etapist läheb arvesse viis ning kuigi Jõeäärel on üks osavõistlus aia taha läinud, on tal Tarvise edestamiseks väga head šansid. Kõik võib kulmineeruda isegi absurdse olukorrana – Tarvis juhib sarja, edestab Valgehobusemäel lähimat konkurenti Jõeäärt, ent kokkuvõttes peab Raplamaa mees sarja üldvõidu ikkagi tallinlasele loovutama! Kõlab ebaloogiliselt, aga matemaatika ongi vahest nagu tuumafüüsika.

Üldarvestuse kolmas on Martin Loo (Hawaii Express), kellel on ülima õnne korral samuti teoreetiline variant esimeseks tõusta. Aga tema peab igal juhul Valgehobusemäel võidutsema ning Tarvis ja Jõeäär ei tohi mahtuda esikuuikusse. Mine tea, tehnikasport!

Ka naiste osas on üldvõitja saatus lahtine. Mari-Liis Mõttuse (Hawaii Express) edu Janelle Uibokandi (Astro Baltics) ees on viis punkti, millest ei pruugi piisata. Fakt on see, et põnevust jagub mitmel rindel.