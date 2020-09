Ott Tänakut koheldi Jaapanis kui Hollywoodi staari, eestlasel oli isegi kehadublant

Rohkem eetriaega saab seekord ka kaardilugeja Martin Järveoja. Rallis on välja kujunenud nii, et staarid on ikka need, kes rooli keeravad, aga autos on ju kaks meest. Kaardilugejatel on tegelikult palju suurem roll, kui ainult kiiruslegendi ette lugeda. Martini puhul ulatub see akende pesemisest õige muusika valimiseni.