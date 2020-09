Marko Mett koroonast tingitud tagasilöögist, naiste võrkpalli valukohtadest ning suurest missioonist

Ent, kui olukord lubab, loodetakse sõprusmängude tarbeks siiski teisele poole lahte kiigata. «Soomlastega pole sillad ära põletatud, lihtsalt koroona tuli vahele. Me suhtleme nendega edasi ja proovime iga võistkonnaga ikkagi ühe sõprusmängu organiseerida ning otsa lahti teha. Kui selline lahendus jääb, et kõik koondise mängijad on ühes klubis, siis nende jaoks oleks see ikkagi teine tase,» sõnab naiskonna peatreener Marko Mett.