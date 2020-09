Eesti golfi ajalukku kirjutati uus peatükk

«Pika löögiga on vaja veel palju tööd teha, aga iga päev läks natuke paremaks. Väljak oli parim, kus see aasta mänginud ja viimasel päeval suutsin kiiretel green'idel ka väga hästi put'ata,» sõnas ta.

Tänavus turniiri on valitsemas sakslased, kellel on kaksikjuhtimine. Hiljuti meeskondlikuks Euroopa meistriks kroonitud Nick Bachem ja Matthias Schmid on mõlemad -12 peal ning nende edu lähimate jälitajate ees on viis lööki.