Kas autotootja, kellega on seotud olnud ka Urmo Aava, naaseb WRC-sarja?

Nimelt kirjutab portaal Autowereld, et Mitsubishi toob turule uue ralliauto, mis on esialgu mõeldud Aasia ja Okeaania meistrivõistlustele. Masin põhineb linnamaasturil Xpanderil ning selle on valmistanud Mitsubishi mootorispordiosakond Ralliart.

Xpanderi ralliversioonil on kaheliitrine ja neljasilindriline mootor, mida on varem kasutatud näiteks Mitsubishi Lancer Evo X peal. Nelikveolisel Xpanderil on 350 hobujõudu ja auto väändemoment on 555. Nõnda ongi lahti läinud spekulatsioonid, et ehk valmistub Mitsubishi MM-sarja naasmiseks, kuigi näiteks Autowereld ei pea seda Xpanderit vaadates tõenäoliseks.