Kovalenkol suruti selg vastu seina, kuid eestlanna krooniti lõpuks ometi tšempioniks!

«Viimasele etapile minnes oli mul 20-punktine edumaa, kuid kõik muutus pärast laupäevast (eelmine laupäev – toim.) sõitu. Esiteks oli rada pärast F1-etappi väga libe, aga see oli väike mure, sest neljandal võistlusringil plahvatas midagi minu mootori sees, mistõttu olin sunnitud kohe katkestama. Sellega läks kirja null punkti kirja ning kaotasin sarja liidripositsiooni,» ütles Kovalenko pressiteate vahendusel.

Kovalenko on tiitli nimel näinud mitu aastat vaeva. «Siiani on mul olnud mitmeid ebaõnnestumisi. Olen hooaja arvestuses jäänud kas kolmandaks või esikolmikust välja ning seisnud pidevalt silmitsi tehniliste probleemidega,» kostis eestlanna. «Sel hooajal polnud mul isegi peatoetajat ega ühtegi talvist ja kevadist treeninglaagrit. Mul pole ka juhendajat. Olen õnnelik, et vaatamata kõigele õnnestus mul lõpuks realiseerida oma potentsiaal.»