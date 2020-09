Pere väidab, et jalgpallilegendi video aitas äratada nende üheksa kuud koomas olnud tütart

Naise vanemad ei andnud aga kunagi alla. Üritades oma tütart koomast välja aidata, mängisid nad Matillile näiteks Roma hümni. Tänu ühele jalgpallitreenerile, politsei ametiühingule ja arstile õnnestus perekonnal veenda Francesco Tottit, et too salvestaks Matillile video. «Ära anna alla, Ilenia. Sa saad sellega hakkama. Oleme kõik sinuga,» ütles ta.

43-aastane Totti lõpetas jalgpallurikarjääri 2017. aastal. Roomas sündinud ründava suunitlusega mängumees veeti terve profikarjääri just AS Roma ridades, kelle särgis osales ta näiteks 619 Itaalia kõrgliiga Serie A kohtumises. Itaalia koondisega tuli ta 2006. aastal maailmameistriks.

19-aastase Matillia perekond ütleb, et Totti video soodustas nende tütre koomast ärkamist. «Sinu imeline hääl ühes armastusega, mida on Ilenia Roma vastu alati tundnud, tõi tagasi tema naeratuse. Kallis Francesco, mida me ootame? Ootame sinu nägemist, Ilenia ootab sind.»