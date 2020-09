Pelle Pohlak: Eestis hakkab tekkima jalgpallikultuur!

Üks asi oli aga see, et pidime noortetöö korda saama. Floras ei olnud varem noortetöös toimuvale suurt tähelepanu pööratud. Ma ei hakka ühtegi vekslit välja käima, aga näen seda tööd, mida hetkel noortega tehakse, ja seda energiat, mis sinna panustatakse. See on järgmine koht, kust võiksime klubina tõusu teha. Kunagi oli meil ainult paar treenerit, kes olid pikemat aega, ülejäänud vahetusid pidevalt. Treeningukeskkond oli samuti väga treeneripõhine – julgen öelda, et praegu on see Floras klubipõhine. Öeldakse, et ideaalis on see vahekord selline, et 80 protsenti on klubi ja 20 protsenti treeneri käekiri. Oleme sinnapoole teel ja lähiaastatel peaks see hakkama vilja kandma.

Milles see vilja kandmine seisneb – kas esindusmeeskonda peavad jõudma oma noored?

Jah – kui vaatame kasvõi praegust esindustiimi, siis on väga vähe neid, kes on meie juures maast madalast üles kasvanud. 2002. aastal sündinute grupp oli meil näiteks vahepeal täiesti puudu, panime selle hiljem kokku. Meil ei olnud üht aastakäiku: Flora-suguse klubi jaoks on see ju täielik absurd. 2003. aastal sündinud olid madalamal tasemel, kui oleksime tahtnud. Praegu peaksime olema ainus klubi Eestis, kellel on noortevõistkond kõige kõrgemal tasemel igas vanusegrupis.

Noortesuund on tegelikult tänamatu – vilju näeb ju alles kümne aasta pärast. Võibolla näeme alles siis, et tuleb hakata mingeid asju korrigeerima, kui tulevad näiteks ainult teatud tüüpi mängijad. Üldpildis on see aga üks suuri muutuseid, mis sai tehtud. Taavi Trasberg oli Inglismaalt tagasi tulnud ja töötas meil kolme grupiga. Ühel hetkel teatas ta, et Rakvere Tarvas kutsub teda oma noortetöö juhiks. Norbertiga helistasime ja ta ütles mulle, et meil ei ole ka sellist inimest – las ta on pigem meil, teeb vigu ja õpib neist, saame kiiremini tulemuse. Taavi töö ja energia ongi väga suurt rolli mänginud.

Kõik see peab välja viima sinna, et klubi toimib niimoodi, et oma kasvandikud jõuavad üles välja. Seda erilisem on, et viimasel ajal on meie mängudel olnud publiku seas ka palju meie noormängijaid. Loodetavasti saab kunagi mõni mängija 35aastaselt kaptenina karjääri lõpetades pisarsilmil öelda, et näe, mina käisin siin kunagi kaasa elamas ja nüüd olen siin.

Jääb mulje, et paljudel Eesti mängijatel on just Flora esimene valik. Miks see nii on?