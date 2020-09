Saksamaa meedia kirjutas reedel, et Friedrichshafeni koduks olev ZF Arena sulgetakse igaveseks. Seni on meeskond pidanud seal nii kodumänge kui ka treeninud, kuid nüüd tuleb leida muu lahendus.

Linnavõimud otsustasid Saksamaa võrkpallihiiu kodu sulgeda, sest see võis olla muutunud ebaturvaliseks. «Välk selgest taevast. Ehitusjärelvalve käis uurimas, misjärel selgus, et ei olda 100 protsenti kindel, et kandvates talades ei ole tekkinud aastatega roostet. Saali katus on erilise arhitektuuriga (nõgus),» seletas Juhkami olukorda Facebooki grupis «Võrkpalligrupp».