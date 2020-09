Kahele venelasest laskesuusatajale määrati dopingureeglite rikkumise eest võistluskeeld

Kolmel korral MK-sarjas poodiumile jõudnud 32-aastane Lapšin esindab alates 2017. aastast Lõuna-Koread ja temal varasemast perioodist ühtegi dopingurikkumist all ei ole.

Samas 33-aastane Glazõrina on varasemalt juba kaheaastast karistust kandnud, mis määrati talle keelatud ainete kasutamise eest. Venelanna on kahel korral kroonitud Euroopa meistriks ja MK-sarjas on ta poodiumile jõudnud kuuel korral.