Rattamaratonide sari sai vägeva lõppvaatuse

«Poolel maal Gert korra kiirendas, ma ei saanud selja taha ka vaadata, aga mingi hetk hiljem sain aru, et tagant on plats puhas. Kahekesi tulimegi lõpuni välja, aga endal oli ikka kõva pinge peal, sest Jõeäärega lõppu teha pole kuigi lõbus. Minu õnneks – Valgehobusemäe lõpp on olümpiakrossi rada ja nii kui esimesel laskumisel vahe sisse sain, nii Gert maha jäi ka. Finišis tunnistas ausalt, et ta pole Tartu maratonilt saadud kergest palavikust veel vaba ja ratturite keeles korjas maast korraliku haamri üles,» tunnistas tänane võitja Loo. Üldkokkuvõttes see siiski Jõeääre seisu ei mõjutanud ja nüüdseks on endine maanteeproff neljakordne sarja võitja.