Raplaga liitub EuroCupi kogemusega keskmängija

Kosovo ning Suurbritannia kodakontsusega 31. aastane mängumees tuuakse Rapla meeskonda kindlustama kaitsemüüri korvi all. Samas on eelmisel hooajal korvpalliklubi Sigal Prishtina eest mänginud mängumehel näidada ette korralik statistika nii Kosovo superliigas, EuroCup sarjas ja ka Korvpalli Meistrite Liigas (Basketball Champions League). Viimases sarjas tõi Fahro Alihodzic keskmiselt mängu kohta 17 punkti ja võttis 12 lauapalli. Eurocupil tõestas Alihodzic end sarnaste näitajatega: 16,5 punkti, 11,2 lauapalli ja andis 2 resultatiivset söötu.

Rapla on hooajaeelsed ja seni mängitud karikamängud mänginud lõplikult komplekteerimata meeskonnaga. Peatreener Toomas Annuki sõnul andsid peetud mängud klubile kindlust, millist tüüpi keskmängijat meeskond vajab. «Ennekõike nägime vajadust tuua meeskonda tugevat kaitsemängu näitav tsenter, kuid tähtsal kohal lõplikus valikus oli ka see, et mees sobiks ründemängu poolest meie tiimi.»