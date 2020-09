Kodumeeskonna jaoks sai kohtumine imelise alguse, aga see oli tõesti ainus rõõmuhetk kogu mängu jooksul. Esimese teravuse kasutas imeliselt neljandal minutil ära Riyad Mahrez, kes suurepäraselt otse õhust sooritatud löögiga omad juhtima viis. Näis, et täna on Pep Guardiola järjekordne võidukäik.