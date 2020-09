Uues kuues Barcelona surus Messi ja tema mantlipärija eestvedamisel gaasi kohe põhja

FC Barcelona jalgpalliklubi jaoks on viimased kuud olnud tormilised. Küll lahkus peatreener Quique Setien, küll avaldas Lionel Messi, et tema aeg Kataloonia gigandi särgis on läbi. Hooaja esimeses liigamatšis näitas Barcelona endise Hollandi koondise juhendaja Ronald Koemani käe all imelist minekut.