Petter Solberg osaleb WRC-autoga Sardiinia rallil, talle loeb kaarti Andreas Mikkelsen

2003. aasta maailmameister Solberg on Citroen C3 WRC roolis 8. oktoobril Olmedo testikatsel, kus ta sõidutab valitud ajakirjanikke. Koos lähevad norralased C3 WRCsse 11. oktoobril punktikatsel, kus Solberg istub juhi kohal ja Mikkelsen loeb talle kaarti. Nad stardivad esimese masinana.

Mikkelsen on tuntud küll piloodina, kuid rajamärkmete ette lugemine pole talle võõras, sest ta on seda varem teinud üheksal võistlusel. Viimati oli Mikkelsen kaardilugeja tunamullu, kui tema paarimees Anders Jäger sai ühel Norra rallil võimaluse oma sõitjaoskusi näidata. Nende istumise all oli Hyundai i20 R5, lõpp-protokolli saadi 13. koht.