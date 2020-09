Positiivse proovi eest võttis vastutuse võistkonna arst Fredrik Bendiksen, kes lubas suusatajal kasutada Trofoderminit. «Therese on suurepärane sportlane, kes jälgib väga täpselt kõiki oma tegemisi. Minu jaoks on nüüd esmatähtis teha kõik, et ta ei saaks karistada, kuna mina kinnitasin talle, et selle kreemi kasutamine on lubatud,» rääkis Bendiksen.