EALi poolt korraldatud konkursil juhatuse liikmete ametikohtadele osales 30 inimest, kellest seitse pääsesid lõppvooru. Vestlusvoorude põhjal otsustas volinike kogu ühehäälselt, et senistes ülesannetes jätkavad Janis Kaal (tegevjuht) ja Kuldar Sikk (spordijuht).

Kogu protsessi eesmärk oligi liidu ehk mittetulundusühingu juhtimise muutmine sarnaseks nagu on äriühingus – juhatuse liikmed vastutavad ja juhivad organisatsiooni. Volinikud moodustavad väikese üldkogu, kes valib juhatus ening koordineerivad nende tegevust. «See oli meil täitsa ühine otsus. Kõik volinikud olid sada protsenti seda meelt, et see oli õige valik,» ütles EALi volinike kogu esimees Arvo Ojaperv Postimehele.