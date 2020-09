Korvpallinaiskonna peatreeneriks saab senine abitreener

Viimased kaks aastat Janne Schasmini kõrval abitreeneri kohuseid täitnud Siimann on korvpallitreenerina töötanud alates 2009. aastast. Ta on olnud erinevate noortekoondiste treener ja mänedžer, Tallinna Ülikooli naiskonna abitreener ning on peatreenerina juhendanud BC Kalev/Cramo duubelmeeskondasid.

«On suur au, et saan võimaluse olla Eesti rahvusnaiskonna peatreener. See on minu jaoks suur samm edasi ning ootan seda väljakutset huviga. Annan enda poolt kõik, et järgmine koondiseaken õnnestuks,» kommenteeris 30-aastane Siimann.