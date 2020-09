Eesti jalgpallur Armeenias: kes soovib sõtta minna, saab Jerevani kesklinnas koguneda

Mõlemad vaenupooled on väljakuulutanud sõjaolukorra ja mobilisatsiooni. Lahingutes on langenud sadu sõjaväelasi. Antonov on näinud, et rahvast kutsutakse üles sõjategevusega ühinema. «Ma nägin telekast, et kes soovib sõtta minna, saab Jerevani kesklinnas koguneda. Ütled, et «ma tahan minna, andke võimalus ja saatke mind rindele», siis saad ka. Nagu jalgpallis on siin kõva team spirit, siis nii on ka tavaelanikel,» ütles jalgpallur Soccernetile.