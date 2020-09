Kelly Sildaru enne hooaja algust: olen konkurentide peale kade, kuid ei tunne ebavõrdsust

Viiruse tõttu pole ta saanud kahe kuu pärast algavaks võistlushooajaks vettpidavaid plaane teha. Kindel on see, et MK-etappidelt on vaja kätte saada 2022. aasta Pekingi olümpiapunktid. Sildaru jaoks see probleeme ei valmista, sest olümpiale pääsemiseks peab ta koguma 50 FISi punkti ning jõudma MK-sarjas või MMil vähemalt 30 parema sekka. «Neid tingimusi ei ole väga raske täita,» tunnistas ta ka ise.