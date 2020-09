Kalev/Cramo president: on võimalus, et meie hooaeg VTB Ühisliigas jääb pooleli

Klubi pole selliste lisakulutustega arvestanud ning kogu hooaja peale võib see eelarvesse lüüa korraliku augu. Lisaks tuleb kodumängud pidada Eestis, kuid kuni Vabariigi valitsus pole väljaspoolt Euroopa Liitu või Schengeni viisaruumi saabuvatele sportlastele 14-päevase eneseisolatsiooni osas erandit teinud, ei saa need toimuda.

Kalev/Cramo president Toomas Linamäe ütles, et kui erandit ei tehta võidakse VTB liigas osalemisest loobuda. «Kui see tõesti nii peab juhtuma, siis on võimalus, et meie hooaeg VTB Ühisliigas võib pooleli jääda,» ütles Linamäe ETV spordiuudistele, vahendas ERR Sport.