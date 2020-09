Noor Eesti motosportlane naaseb MMilt hõbemedaliga

«Aasta-aastalt oleme tugevdanud tehnilist kontrolli tiitlivõistlustel ja eesmärgiks on viia UIM-i noortesport täiesti puhtale tasemele,et omavahel võistleksid noored andekad piloodid, mitte «tehnilise dopingu» eelist kasutavad meeskonnad. Me teame, et noored võistlejad ju selle taga ei ole. Võistlustehnika valmistavad ette teised inimesed aga lõpuks kannatavad vahele jäädes ikka noored võidusõitjad. Sellel aastal tugevdasime ka Eestis toimuvatel võistlustel tehnilist kontrolli ja see seab olukorra noorte jaoks palju võrdsemaks,» võttis võistluse kokku UIM-i tehnilise komisjoni liige ja Eesti Veemoto Liidu peasekretär Algo Kuus.