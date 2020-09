McGregor soovinuks UFCs jätkata, kuid president tõmbas pidurit

Mõni päev tagasi sai selgeks, et McGregor ei soovi enam UFCga midagi pistmist teha. Ta on valinud hoopis poksimise ja loodab peagi ringi astuda legendaarse Manny Pacquiaoga. Tegelikult andis iirlane enne oma lõpetamist teada, millal sooviks taas UFCs heidelda, kuid talle ei tuldud vastu.

McGregor oli otseses suhtluses UFC presidendi Dana Whitega, kellele ta edastas kolm kuud, mil soovinuks ringi tulla. Nendeks olid veebruar, mai ja august. Lisaks veel potentsiaalne korduskohtumine ühe vastasega aasta lõpus. White otsustas sellest loobuda ja andis vabavõitlejale teada, et too olgu valmis hoopis juulis, kus tal võib mõni võimalus tekkida.

See ajas mehe niivõrd vihale, et viivitamatult loobus ta vabavõitluskarjäärist ja ei plaani vähemalt tänase päevani sinna naasta. Kui mais ja augustis võistlemisest saab ta nüüd aru, et ei olnud võimalik seda teha, siis veebruaris polnud suures osas maailmas koroonaviirusest veel haisugi.