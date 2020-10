Saaremaa sai Selveri vastu kindla võidu

Enne mängu:

Saaremaal on avavoorust kaasas võit Leedu klubi Klaipeda Amber Volley üle, Selver ei suutnud kahe mänguga võiduarvet avada, jäädes alla Tartu Bigbank Tartule ja TalTechile.

Saaremaa VK peatreener Ioannis Kalmazidis ütleb, et kuigi kokku on saadud hea meeskond, jääb stabiilsusest veel vajaka. «Oma meeskonna ja komplekteeritusega olen väga rahul. Ütleksin, et oleme kokku saanud isegi parema võistkonna kui eelmisel hooajal. Aga nagu ka teised tiimid, pole mee veel tippvormis, eks samad mured on hooaja alguses kõigil,» räägib ta.

Saaremaa läheb nädala teises mängus pühapäeval kell 17.00 võõrsil kokku Pärnuga. «Selveriga pidasime kaks sõpruskohtumist ja olen ka nende liigamänge näinud. Meeskond on neil võimas, aga näiteks Renee Teppan pole veel 100% mänguvalmis. Heal tasemel mehi on seal veel - näiteks Kristo Kollo, aga ka head noored. Pärnut pole ma veel väga palju näinud, aga tean mitmeid sealseid mängijaid. Kahtlemata mängime me Selveri ja Pärnu näol kahe Eesti tipptiimi vastu ja tulevad rasked kohtumised.»

Kalmazidise sõnul on äsja alanud hooaeg eeldatavalt ülimalt tasavägine. «Sel hooajal on liiga palju tugevam ja võitluslikum. Ka Läti tiimid ja Leedu klubi on igati arvestataval tasemel. Liigale tuleb kasuks, kui kvaliteet on kõrge ja mängud tasavägised,» lisab ta.

Selveri juhendaja Rainer Vassiljev otsib oma meeskonnas head klappi. «Üks asi on klapp trennis ja kontrollmängudes, sellest on mul pilt ees. Nüüd olen meeskonda ka liigamängudes näinud ja eks otsimist oli omajagu. Murekohad ilmnesid nii ründajate kui sidemängijate koostöös kui bloki-kaitse koostöös. Varu on meie esituses palju ja sellega tegelema iga päev,» sõnab peatreener.

Meeskonna üks olulisemaid lülisid, diagonaalründaja Renee Teppan pole saanud õlavalu tõttu Selverit väga palju aidata. «Teppan vajab veel aega, muidu ta mängiks. Andsime endale teda siia tuues aru, et me ei hakka ses osas kiirustama ja praegu pole kindlasti aeg riske võtta. Ta peab saama end väljakul õla osas mugavalt tunda, hetkel läheb sellega veel aega,» selgitas Vassiljev diagonaalründaja olukorda.

Mida Saaremaa vastu eriti silmas tuleb pidada? «Saaremaa vastu peame oluliselt paremini ründama, et positiivset tulemust saada. See on peamine, kus tuleb võrreldes avanädalaga paremini tegutseda. Saaremaa vastu on üsna raske valmistuda, sest nad saavad koosseisuga palju varieerida. Ka on neil palju uus mehi, keda me veel hästi ei tea. Küsimusi ja küsimärke on omajagu ning tööd ja pusimist küllaga,» lisab juhendaja.

Credit24 Meistriliiga mängud 1.-4. oktoobril: 1.10 kell 19.00 (Kuressaare SH) Saaremaa VK - Selver Tallinn 3.10 kell 15.00 (Jurmala) RTU/Robežsardze/Jurmala - SK Jēkabpils Lūši 3.10 kell 18.00 (Jelgava) VK BIOLARS/Jelgava - Daugavpils Universitāte/Ezerzeme 4.10 kell 15.00 (Jurmala) RTU/Robežsardze/Jurmala - Daugavpils Universitāte/Ezerzeme 4.10 kell 17.00 (Pärnu SH) Pärnu VK - Saaremaa VK 4.10 kell 18.00 (Jelgava) VK BIOLARS/Jelgava - SK Jēkabpils Lūši Sellel nädalal Eestis toimuma pidanud Credit24 Meistriliiga meeskondade Tartu Bigbank ja TalTechi kodumängud Leedu klubi Klaipeda Amber Volleyga toimuvad 30. ja 31. jaanuaril.

COVID-19 leviku tõkestamiseks on Eesti Võrkpalli Liit koostöös Eesti Olümpiakomiteega loonud põhimõtted, millest võrkpallimängudel lähtuda tuleb: