«Lisaks on kaks rasedust jätnud oma jälje. Mu kõhul on suur arm ning joostes nahk lõtv. Ma lihtsalt ei näe välja nagu oleksin vormis. Hoolimata mu välimusest olen ikkagi mina see, kes jookseb rajal kõige kiiremini. Paraku katab välimus kõik muu,» kurtis naine, kes on staadioniringi kõige kiiremini läbinud 51.13-ga.