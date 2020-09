Flora väravamasin ei saa Euroopa liiga play-offis osaleda kentsakal põhjusel

«Mina ei näinud, aga kohtunikud rääkisid, et ta käitus ebasportlikult. Olevat tähistades kellelegi midagi karjunud. Teised mängijad aga ütlesid, et ta reageeris täitsa normaalselt,» märkis Flora peatreener Jürgen Henn.

Võiks tunduda, et olukord on selge - punane kaart tähendab mängukeeldu, kuid nii lihtne see ei ole. Suvel tehti jalgpallireeglitesse muudatus, mis sätestab, et mängu ajal määratud hoiatuskaardid ei kandu edasi penaltiseeriasse. Mängijat, kes saab kollase kaardi nii mängus kui ka penaltiseerias, ei eemaldata.