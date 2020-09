PM Pariisis ⟩ Kanepi langes Prantsusmaa lahtistel tasavägise lahinguga konkurentsist

Mertens on küll väga kvaliteetne vastane, kuid tema paremad tulemused suure slämmi turniiril on tulnud kõva kattega väljakul, mitte saviliival. Kui näiteks Austraalias on ta jõudnud nelja parema hulka, siis Prantsusmaal on tippsaavutuseks jäänud neljas ring. Kanepi on Pariisis pääsenud kahel korral veerandfinaali.