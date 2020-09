Loebi tulevik sai veidi selgemaks

46-aastane Loeb osaleb Dakaril viiendat korda ning nagu tavapäraselt on tema kaardilugejaks Daniel Elena. Prantslase meeskonnakaaslaseks Prodrive’i juhitud tiimis on Nani Roma, kes on Dakari võitnud mootorrattal ja autol. Need võidud jäävad aga aastatesse 2004 ja 2014 ning viimased korrad pole Dakar 48-aastase hispaanlase jaoks õnnestunud.

Loeb on varasemalt Dakaril startinud neli korda Peugeot’ meeskonnas, parimaks tulemuseks on 2017. saavutatud teine koht. Jätkuvalt on lahtine Loebi tulevik ralli MM-sarjas, sest tema leping Hyundaiga lõpeb sel aastal. Varasemalt on prantslast seotud ka Toyotaga ja välja käidi võimalus, et Loeb osaleb nende toodanguga Dakaril ning seejärel loetud etappidel ralli MM-sarjas. Paraku ei jõudnud Loebi läbirääkimised Jaapani autotootjaga soovitud tulemuseni ja on kinnitamata andmetel katkenud.