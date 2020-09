Pikaaegne tegija lahkub MM-sarjast: muidugi hakkame WRC-d igatsema

2019. aasta lõpus toimunud konkursil võitis Pirelli neli aastat kehtiva ainuõiguse tarnida rehve WRC, WRC2, WRC3 ja Junior WRC klassidele. Kuigi Itaalia firmale tuli võit mõneti üllatusena võeti projektist kahe käega kinni ning nende testimised on täie hooga käimas. Näiteks järgmisel MM-etapil Sardiinias sõidavad Pirelli rehvidel Citröeni WRC-autoga valitud kiiruskatsetel kaasa Petter Solberg ja Andreas Mikkelsen.

Michelini ralliprojekti juht Arnaud Rémy ütles intervjuus DirtFishile, et kuigi MM-sarjast taandutakse, siis rallile selga ei keerata. «Michelin ei plaani ralliga seotud tegevusi lõpetada. Tegelikult on ralli meie kõige olulisem väljund pidades silmas nähtaval olemist ja meie kommunikatsiooni. Muidugi hakkame WRC-d igatsema, aga nüüd on meil võimalus teistele sarjadele rõhuda.»