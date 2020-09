Draama Schumacherite peres: poeg ei taha minuga üldse tegemist teha

Kunagise vormel 1 piloodi Ralf Schumacheri eksnaine Cora otsib eluarmastust Saksamaa telekanali RTLi sarjas «Cora armastuse maja». Tavapäraselt on tegemist lõbusa ja meelelahutusliku telesarjaga, kuid hiljutises osas tõusid emotsioonid kõrgele. Cora avaldas esimest korda, et tema suhe 18-aastase poja Davidiga on sisuliselt katkenud.

43-aastane Cora puistas südant saates osalenud meeskandidaatidele, kuid ei avalikustanud, miks poeg temaga suhelda ei taha. «Ma mõistan teda. Need on minu probleemid, need ei puuduta minu last. Minu poeg peaks takistamatult minema oma teed. Mulle teeb haiget, et ma ei saa tema elus osaleda,» lisas Cora ja lõpetas seejärel intervjuu.