Chavaughn Lewis taasliitus Kalev/Cramoga

Lewis asendab Kalev/Cramost kaks nädalat tagasi isiklikel põhjustel lahkunud Marqueze Colemani. Kui esilagu avaldas Cramo peatreener Roberts Štelmahers lootust, et 26-aastane ameeriklane võib veel meeskonda naasta, siis tänase uudiste valguses see enam päevakorras pole.

Lewis mängis möödunud hooajal esmalt Nižni Novgorodis. Kuigi ta alustas uues klubis igati hästi, kahanes järsku tema mänguaeg drastiliselt ning juba novembri lõpus teatas Nižni lakooniliselt, et Lewis jätab karjääri mõnes teises klubis.

Lewis on hästi tuttav lätlasest peatreeneri Štelmahersiga, kes juhendas ameeriklast hooajal 2016/17 Poola klubis Slupski Czarni, kus tema keskmisteks näitajateks olid 14,1 punkti, 4,7 söötu ja 4,6 lauapalli.

Kalev/Cramo teatas kodulehel, et on Lewisele sobiva lennu välja vaadanud ja loodetavasti jõuab mees 5. oktoobril Tallinnasse. Praegusel koroonaviiruse ajal ei saa loomulikult reisimist puudutavates kuupäevades lõplikult kindel olla.

Lewis peab maandudes tegema koroonatesti. Kui see on negatiivne, siis ootab ameeriklast ees meditsiiniline kontroll ja kui kõik on korras, saab mees platsile joosta.