UEFA otsus võib fännid Eesti koondise mängudele tagasi lasta

Associated Pressi ajakirjanik Rob Harris kirjutab ühismeedias, et UEFA otsus hakkab kehtima järgmisel nädalal peetavate rahvuskoondiste mängudega.

Siiski ei tähenda see otsus seda, et nüüd Euroopa jalgpallipühamud inimestest pungil hakkavad olema. UEFA on määranud maksimaalseks staadioni täituvuseks 30 protsenti ja olenevalt kohalikest seadustest ja piirangutest võib see olla veelgi väiksem. Lisaks ei ole hetkel mängudele oodatud külalismeeskonna fännid.