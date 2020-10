Saa tuttavaks Eestimaa kõige sportlikumate perekondadega

15 maakonna sportlike perede kirjeldused (maakondlikelt spordiliitudelt):

Perekond Atonen Harjumaalt. Perekond Atoneni – ema Kätlinit ja isa Meelist ning lapsi Hans Erikut, Liis Gretet, Anna Miat ja Mattias Siimu – kohtab pea kõigil Eesti rahvaspordiüritustel. Koos käiakse ka orienteerumispäevakutel ja talvel suusalaagrites. Meelise ja Kätlini põhiliseks motivaatoriks on lapsed. Nende hinnangul on sportlikud vanemad oma lastele eeskujuks – treenitakse selleks, et saada head füüsilist vormi ning mõnusat tuju. Sõprade ja tuttavate arvates on tegemist harvanähtavalt kokkuhoidva, üksteist ja teisi austava ning toetava perekonnaga.

Perekond Kutser Hiiumaalt. Perekond Kutseri – isa Indreku, ema Sirve, laste Indra ja Karmo – spordialaks on peamiselt jalgrattasport, mida harrastavad kõik pere liikmed. Perekonna treeneriks ja eestvedajaks on isa Indrek, kelle käe all on lapsed arenenud Eesti tippsportlasteks.

Perekond Murutalu-Aas Ida-Virumaalt. Ema Helge, isa Jan ja poeg Jolan osalevad koos pea kõikidel nii Ida-Virumaal kui vabariigis toimuvatel jooksu- ja orienteerumisvõistlustel, lisaks läbis isa Jan tänavu ka Ironman 70.3 Otepää triatloni. Pärast vigastuspausi on Helge tagasi tulnud ka võrkpalliplatsile, kaasates sinna Jani.

Perekond Neimann Jõgevamaalt. Perekond Neimann on harjunud liikuma. Isa Aarne on juba 14 aastat olnud Torma spordihoone juhataja ja Torma piirkonna spordielu eestvedaja. Omades 5. kategooria võrkpallitreeneri kutset, treenib ta Spordiklubi Torma Sport võistkondi erinevates vanuseklassides. Lapsed Kaisa, Tanel ja Janno on olnud suured pallimängudesõbrad – Kaisa on maakonnas tegusid teinud tennises ja võrkpallis, Janno korvpallis ning Tanel nii korvpallis kui võrkpallis. Ema Reedal on nähtamatu, aga tähtis roll perekonna võistlusteks ettevalmistamisel – tema kanda on logistikapool ning võistlusteks ettevalmistus.

Perekond Tamme Järvamaalt. Liikumine ja sport on perekond Tamme moto. Vanemad Raivo ja Kristin peavad väga tähtsaks vanemate eeskuju – Kristin on joogatreener ning Raivo on nooruspõlves tegelenud mootorispordiga, mille tänaseks on vahetanud jooksmise, võimlemise, suusatamise ja kajakisõidu vastu. Lapsevanematena kannavad nad hoolt enda tervise eest ja see nakatab ka lapsi tegelema liikumisharrastusega. Perepoeg Sten Erik on jalgpallitrennis käinud juba 8 aastat, olles ka U15 koondise kandidaat. Talle meeldib ka saalihoki. Tema õde Liis Margaret tegeleb balleti ja kergejõustikuga. Neljane Leena Elisabet soovib minna õe ja venna jälgedes.

Perekond Tamme Järvamaalt. FOTO: EOK

Perekond Paju Läänemaalt. Kes siis ei teaks vehkleja Nelli Differtit! Tema perekond on olnud üdini sportlik ning toetanud teda vehklemisteekonnal. Pereema Leelo Paju on Läänemaa ühisgümnaasiumi spordiõpetaja ning ta on väga positiivne sportlik eeskuju mitte ainult oma perele, vaid ka kooliperele. Pereisa Andres lööb kaasa pere sportlikes ettevõtmistes nagu ka poeg Karl, kes lisaks spordib läbi hipoteraapia. Perepoeg Raul tegeleb õe Nelli eeskujul samuti vehklemisega.

Perekond Paju Läänemaalt. FOTO: EOK