Portugali ralli on kuuest osavõistlusest koosnevas EM-kalendris kolmas. 39-aastase Lukjanuki sõnul on see ka viimane etapp, mille jaoks tal raha on. «Alustasime teist ringi toetajate otsimisega. Ungari etapini on jäänud veel kuu aega. Just nii kaua on meil aega eelarvesse tekkinud auk täita,» teatas venelane sotsiaalmeedias.