«Soome siseministeeriumi ettepaneku kohaselt tuleks kehtestada liikumispiirang kõikide riikidega, kus nakatumisnäitaja on rohkem kui 25 saja tuhande elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul.

Viimase 14 päeva statistika näitab, et haigestunuid 100 000 inimese kohta on Eestis 33,71 (praeguseks tõusnud juba üle 50 – K.J.), mistõttu tuli Soome Hokiliidult ka teade, et Eesti tiimid lähiajal põhjanaabrite juurde määramata ajaks mängima ei pääse. Edasist sündmuste arengut jälgitakse nädala kaupa,» jätkus teade.