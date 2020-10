Jalgpalli sisehallide projektiga tahetakse edasi minna

Valitsuse poolt Riigikogule üle antud riigieelarve eelnõu kohaselt rajatakse kaasaegsed sisehallid Rakverre, Jõhvi, Pärnusse ja Kuressaarde. «Noormängijad üle Eesti jäävad arengus Tallinna eakaaslastest maha eelkõige talvisel ajal, kui tuleb harjutada libedal väljakul või kitsas võimlas,» märgib Höövelson. «Vähem kui 400 000 elanikuga Islandil on seitse täismõõtmetes ja kuus vähendatud mõõtmetes sisehalli. Sealse rahvusmeeskonna säravad tulemused ja mängijate jõudmine tippliigadesse näitab, et korralike tingimuste korral võivad ka väikeriigid jalgpallis ilusaid tulemusi teha. Mina näen Eesti jalgpallil suurt potentsiaali – meil on ligi 22 000 harrastajat.»