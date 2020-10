Lõpuni võidelnud Torn teenis Portugalis teise koha

Teisel päeval läbitakse sarnaselt laupäevale samuti kolme erinevat kiiruskatset kolmel korral. Tänane hommik oli Torni jaoks väga edukas. Tema arvele kirjutati kaks katse võitu ning ERC3 arvestuses vähendas saarlane vahe liider Bassas Masiga 5,5 sekundi peale.

Pärastlõunal ei suutnud Torn enam hispaanlasega sammu pidada. Kuigi pärast hoolduspausi suutis saarlane veel vahe 4,7 sekundi peale kahandada, siis edasi oli kõik Hispaania rallimehe pärusmaa. Enne kolme viimast kiiruskatset suutis Bassas Mas endale sisse sõita 24,6 sekundilise edu.

Pärast viimast hoolduspausi on Torn alustanud meeletut heitlust esikohale. Enda arust üsna keskmise kiiruskatse läbimise teinud saarlane võttis liidrilt Bassas Masilt tagasi 11,3 sekundit ning vahe kahe kange vahel on nüüd 13,3 sekundit. Ralli lõpuni jääb sõita ainult kaks kiiruskatset.

Torn võttis viimast kahte katset ikkagi rahulikult ja mõtles ikkagi suuremale pildile. Ta tõi tugevad teise koha punktid koju. ERC3 juunior arvestuses võidutsenud Bassas Mas edestas lõpuks Torni 13,9 sekundiga.

Nemad kaks heitlevadki Portugalis võidu nimel, sest kolmandal kohal olev kohalik Pedro Almeida kaotas eestlasele finišis enam kui kaks minutit.

Ralli üldvõidu noppis venelane Aleksei Lukjanuk, kes mängis sisuliselt oma edu maha. Kui päeva esimeses pooles suutis ta sõitu täielikult kontrollida, siis eelviimasel kiiruskatsel tegi Lukjanuk pirueti, millega kahanes tema edu Yoann Bonato ees ainult 3,8 sekundi peale. Esikohta see siiski ei vääratanud ja venelased võisid finišis auto katusele ronida.

Esimene võistluspäev:

Ken Torn haaras Portugalis toimuval Fafe Montelongo rallil kohe juhtohjad, kui näitas oma klassi parimat aega juba esimesel kiiruskatsel. Kahjuks tuli tal kiiresti taanduda teisele positsioonile, sest temast möödus hispaanlane Josep Bassas Mas.

Avapäeval läbitakse kolme kiiruskatset koguni kolmel korral. Päeva lõpetas Torn kiiruskatse võiduga, mis on talle juba Portugalis neljandaks. Rallit juhib ERC3 arvestuses endiselt Bassas Mas, kelle edu Torni ees on esimese päeva lõpuks 8,9 sekundit.

Kolmandal positsioonil sõidab kohalik sõidumees Pedro Almeida, kes jääb Tornist maha juba enam kui minutiga.

R5 masinaklassis juhib võistlust Aleksei Lukjanuk, kes on konkurentidelt eest libisemas. Tema edu teisel kohal oleva hispaanlase Ivan Arese ees on 38,3 sekundit. Tegelikult olid Portugalis esikoha konkurentsis ka Hyundai pilooti Craig Breen ja Volkswagen Polo GTI R5ga kihutav Oliver Solberg. Kahjuks rikkus mõlema võistluse ebaõnn.

Iirlase masinal tuli rehv alt ära ja vähemalt esimese kommentaari järgi lõhkus Breen vedrustuse, kuna auto sattus libisemisse, mille põhjustas mõne madalama masinaklassi autolt lekkinud õli.