Norralased tõid suusapeo koju, et teha suur vigade parandus

Viimati korraldati seal suusaalade suurimat pidu 1997. aastal ning korraldajatel tuli mõru pill alla neelata. Tegemist on viimase MMiga, kus Norra jäi medalitabelis võiduta. Kuigi Norra teenis kodus Björn Dähli vedamisel neli kulda ja kokku 11 medalit, siis Venemaa arvele kanti 10 medalit, millest kuus olid kuldsed. Meie idanaabri sangariks kerkis Jelena Välbe, kelle kaela tõsteti kuus kirkaimat medalit.

Pärast 1997. aastat on toimunud 11 MMi ning eranditult on medalitabeli tippu kuulunud Norra võistkond. Nüüd on neil võimalus ka koduses Trondheimis vigade parandus teha.