Selgus Leedu koondise koosseis mänguks Eestiga

Meeskonna üheks nimekamaks mängijaks võib nimetada Fedor Černychi, kes naasis hiljuti Białystoki Jagiellonia ridadesse. Aastatel 2015–2017 esindas Černych samuti Jagielloniat, kui tema võistkonnakaaslaseks oli Konstantin Vassiljev. Černychist, kes on kandnud Leedu särki 56 korral ja löönud üheksa väravat, on praegusest koosseisust koondist enam esindanud samuti endine Białystoki Arvydas Novikovas (58 mängu), kes pallib tänaseks Türgi kõrgliigas BB Erzurumsporis. Novikovas on olnud ka Henri ja Hannes Anieri võistkonnakaaslane Saksamaal Aue Erzebirge. Kaitsja Saulius Mikoliūnas on rahvuskoondist esindanud 86 mängus.