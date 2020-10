Enne ametist lahkumist tunnistas eelmine WRC Promoteri (firma, mis tegeleb autoralli MM-sarja promotsooniga - C.K) juht Oliver Ciesla, et mõistab, kui väärtuslik oleks USAs sõidetav etapp tiimidele ja autotootjatele.

Kuigi koroonaviirus on toonud sellesuunalisse arengusse pausi, siis Ciesla kinnitas, et USAsse, Hiinasse ja Venemaale laienemine on tulevikueesmärgid.