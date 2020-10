Butleri ajalooline esitus tõi NBA finaali elevust juurde

Suure üllatusena üldse finaali jõudnud Heati jaoks algas tiitlilahing kohutavalt. See, et esimesed kaks kohtumist selgelt Lakersi kasuks langesid polnudki kõige nukrab. Suure tõenäosusega jäädi kogu finaalide ajaks ilma põhitagamehest Goran Dragicist ja lisaks mitmeks mänguks keskmängijast Bam Adebayost. Seega pidid meeskonnakaaslased endast väljapigistama varasemast veelgi enam, et üldse võiduni purjetada. Õnneks just seda näitaski nende liider Jimmy Butler.